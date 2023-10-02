Annelere erken emeklilik nasıl olacak? Ev hanımları nasıl emekli olacak?

Emekliye zam, memurlara ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik… Meclis yeni yasama dönemine yoğun bir ekonomi ajandasıyla başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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