Altında yeni rekorlar! Yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları yeni rekorunu kırmasının ardından hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Ons altın yükselişi ile rekor seviyeye ulaşan gram altın fiyatı ile çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını yatırımcılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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