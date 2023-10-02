Altında sert düşüş! Altın neden düşüyor? İslam Memiş değerlendirdi

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Fiyatlar son 7 ayın en düşük seviyesinde. Neden düşüyor, nereye kadar düşer, altın alacaklar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi.

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