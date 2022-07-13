Altın yükselir mi? Düşer mi? İslam Memiş rakam verdi: Aşağı yönlü bir sarkma...

Son dakika altın fiyatları haberi... Altında yön ne tarafa olur? Aşağı mı yukarı mı? Fiyatlarda son durum ne? Altın fiyatları ne olursa yükselir? Ne olursa düşer? Alım için uygun rakam ne? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düğünü olan ve altın borcu olan vatandaşlara kritik tavsiyelerde bulundu.

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