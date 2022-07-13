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Altın yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş rakam verdi: Aşağı yönlü bir sarkma...

Son dakika altın fiyatları haberi... Altında yön ne tarafa olur? Aşağı mı yukarı mı? Fiyatlarda son durum ne? Altın fiyatları ne olursa yükselir? Ne olursa düşer? Alım için uygun rakam ne? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olan vatandaşlara kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.07.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 11:54
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Altın yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş rakam verdi: Aşağı yönlü bir sarkma...

Altın fiyatlarında bir hareketlilik yaşanıyor. Dolar fiyatlarındaki yükseliş altın fiyatlarını ne kadar etkiliyor? Altında seyir hangi yönde olur? Yükselir mi düşer mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş rakam verdi: Aşağı yönlü bir sarkma...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

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Altın yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş rakam verdi: Aşağı yönlü bir sarkma...

"BASKI ALTINDA KALIYOR"

Ons fiyatını ve gram fiyatını ayrı ayrı yorumlamak lazım.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında düşüşler devam ediyor yani baskı altında kalmaya devam ediyor.

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Altın yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş rakam verdi: Aşağı yönlü bir sarkma...

Çünkü ABD Merkezi Bankası FED'in para politikasındaki faiz artışları devam ediyor. Bu da değerli metalleri baskılamaya devam ediyor.

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Altın yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı’da gram altın ne kadar? İslam Memiş rakam verdi: Aşağı yönlü bir sarkma...

Ons altın şu anda 1.725 dolar yani dünyadaki altının değeri değer kaybediyor. Ancak içeriye baktığımız zaman gram altın / TL fiyatında yükselişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz.