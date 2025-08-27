27 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı? Yatırımcılar ne yapmalı?
Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı? Yatırımcılar ne yapmalı?

Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı? Yatırımcılar ne yapmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2025 10:41
Son bir yılda altın da gümüş de önemli oranda yükseldi. Altın fiyatlarında birkaç gündür gerileme söz konusu. Peki en çok altın mı gümüş mü kazandırdı? Yatırımcı altın mı yoksa gümüş mü alıyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan finans analisti İslam Memiş anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı? Yatırımcılar ne yapmalı?
Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı?
Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı?
Zengezur Koridoru’nun kapısı Kalyon İnşaat’la açılıyor
Zengezur Koridoru’nun kapısı Kalyon İnşaat’la açılıyor
11 hizmet koluna yeni haklar geliyor!
11 hizmet koluna yeni haklar geliyor!
Memura yeni zam teklifi!
Memura yeni zam teklifi!
Enflasyon beklentileri iyileşiyor
"Enflasyon beklentileri iyileşiyor"
Hakem Kurulu 4. kez bir araya gelecek!
Hakem Kurulu 4. kez bir araya gelecek!
Altında beklenti ne yönde? Uzman isim A Para’da açıkladı
Altında beklenti ne yönde? Uzman isim A Para'da açıkladı
Borsa İstanbul’dan tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru
Altın, Dolar ve Euro’da oklar ne yönde?
Altın, Dolar ve Euro'da oklar ne yönde?
Hakem Kurulu memur zammını görüştü
Hakem Kurulu memur zammını görüştü
Kamu Hakem Kurulu memur zammını görüştü
Kamu Hakem Kurulu memur zammını görüştü
Kamu Hakem Kurulu Toplantısı sona erdi
Kamu Hakem Kurulu Toplantısı sona erdi
Daha Fazla Video Göster