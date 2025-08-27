Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı? Yatırımcılar ne yapmalı?

Son bir yılda altın da gümüş de önemli oranda yükseldi. Altın fiyatlarında birkaç gündür gerileme söz konusu. Peki en çok altın mı gümüş mü kazandırdı? Yatırımcı altın mı yoksa gümüş mü alıyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan finans analisti İslam Memiş anlattı.

