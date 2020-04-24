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Altın için kritik açıklama "400 liraya..." Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Nisan en güncel rakamlar CANLI takip

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24.04.2020
Yeni tip koronavirüs dünyada etkisini gösterirken ekonomik olarak da kendisini hissettiriyor. Altın fiyatları her geçen ün yükselmeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altının yatırım için güvenli bir liman olduğunu ifade etti ve yıl sonunda gram altın fiyatının 400 liraya yaklaşacağını söyledi. Peki 24 Nisan Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte en güncel veriler...

Yeni tip koronavirüs dünyada etkisini gösterirken ekonomik olarak da kendisini hissettiriyor. Altın fiyatları her geçen ün yükselmeye devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altının yatırım için güvenli bir liman olduğunu ifade etti ve yıl sonunda gram altın fiyatının 400 liraya yaklaşacağını söyledi.

Peki 24 Nisan Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte en güncel veriler...

24 NİSAN CUMA ALTIN FİYATLARI? - CANLI TAKİP

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