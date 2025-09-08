08 Eylül 2025, Pazartesi
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Gram altında yeni hedef ne? İslam Memiş A Haber'de rakam verdi
Altın rekor kırmaya devam ediyor. Yıl sonu gram altın ve gümüş tahmini ne? Yükseliş sürecek mi? Yatırım için altın mı tercih edilmeli gümüş mü? Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.