Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Gram altında yeni hedef ne? İslam Memiş A Haber’de rakam verdi

Altın rekor kırmaya devam ediyor. Yıl sonu gram altın ve gümüş tahmini ne? Yükseliş sürecek mi? Yatırım için altın mı tercih edilmeli gümüş mü? Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN