08 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Gram altında yeni hedef ne? İslam Memiş A Haber'de rakam verdi
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Gram altında yeni hedef ne? İslam Memiş A Haber’de rakam verdi

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Gram altında yeni hedef ne? İslam Memiş A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2025 10:00
Altın rekor kırmaya devam ediyor. Yıl sonu gram altın ve gümüş tahmini ne? Yükseliş sürecek mi? Yatırım için altın mı tercih edilmeli gümüş mü? Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gram altında yeni hedef! GRAM ALTINDA YENİ HEDEF!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Gram altında yeni hedef ne? İslam Memiş A Haber’de rakam verdi
Ekonominin 3 yıllık haritası
Ekonominin 3 yıllık haritası
Gram altında yeni hedef ne?
Gram altında yeni hedef ne?
Altında rekor tahmin! 2026 yılını işaret etti
Altında rekor tahmin! 2026 yılını işaret etti
Girişimci kadın tropikal meyve yetiştiriyor
Girişimci kadın tropikal meyve yetiştiriyor
Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?
Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?
Bakan Bolat: Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek
Bakan Bolat: Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek
Gram altın 5 bin TL’ye koşuyor
Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor
Piyasaların gözü 11 Eylül’de! Faiz kararı ne olacak?
Piyasaların gözü 11 Eylül’de! Faiz kararı ne olacak?
KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız
“KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız”
Çift emekli maaşı fırsatı
Çift emekli maaşı fırsatı
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Bakan Bolat: İhracatta rekorlar kırıyoruz
Bakan Bolat: “İhracatta rekorlar kırıyoruz"
Daha Fazla Video Göster