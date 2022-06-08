08 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın haftaya yükselişle başladı. Altın 1.000 lira seviyesini gördü. Bu haftaki beklentiler neler? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürer mi? Altın almak için uygun zaman ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında altın yatırımcısına tavsiyelerde bulundu.