08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2022 09:09
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın haftaya yükselişle başladı. Altın 1.000 lira seviyesini gördü. Bu haftaki beklentiler neler? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürer mi? Altın almak için uygun zaman ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında altın yatırımcısına tavsiyelerde bulundu.
Altın yükselişte! Almalı mı satmalı mı? ALTIN YÜKSELİŞTE! ALMALI MI SATMALI MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın yükselir mi düşer mi?
Altın yükselir mi düşer mi?
3600 ek gösterge ile maaşı nasıl değişecek?
3600 ek gösterge ile maaşı nasıl değişecek?
Müjdeler peş peşe geldi!
Müjdeler peş peşe geldi!
3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşlarını ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de cevapladı
3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşlarını ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de cevapladı
Yeni hal yasası ne getiriyor?
Yeni hal yasası ne getiriyor?
Bakan Nebati’den ’enflasyon’ açıklaması!
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması!
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
Flaş gram altın tahmini
Flaş gram altın tahmini
Türkiye ile Rusya anlaştı
"Türkiye ile Rusya anlaştı"
Paylaştığı fotoğrafla olay oldu!
Paylaştığı fotoğrafla olay oldu!
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar
Hava yolu halkın yolu oldu
"Hava yolu halkın yolu oldu"
Daha Fazla Video Göster