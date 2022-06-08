Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

"DOĞRU BİR STRATEJİ"

Maviş, "Altın 1.000 lira seviyesini gördü dün akşam saatlerinde. Bu da içerideki dolar / TL kurundaki yükseliş hareketi. Dolar / TL'deki hareket küresel bazdaki gerilimler başta ABD, İtalya ve İspanya tahvil faizlerindeki sert yukarı yönlü hareket yani kısacası yarınki Avrupa Merkez Bankası kararı öncesindeki bir hareket olarak gözlemleyebiliriz. Geri çekilmeler gram altın tarafında alışı işaret etse de en azından yarını bir geçirmek daha doğru bir strateji olacaktır." ifadelerini kullandı.