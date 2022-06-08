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Haberler Galeri Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

Son dakika altın fiyatları haberi... Altın haftaya yükselişle başladı. Altın 1.000 lira seviyesini gördü. Bu haftaki beklentiler neler? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürer mi? Altın almak için uygun zaman ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında altın yatırımcısına tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.06.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 09:09
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Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi altın fiyatları hareketlendi. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın 1.000 lira seviyesini gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

Peki altının seyri ne olacak? Yükselir mi düşer mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

"DOĞRU BİR STRATEJİ"

Maviş, "Altın 1.000 lira seviyesini gördü dün akşam saatlerinde. Bu da içerideki dolar / TL kurundaki yükseliş hareketi. Dolar / TL'deki hareket küresel bazdaki gerilimler başta ABD, İtalya ve İspanya tahvil faizlerindeki sert yukarı yönlü hareket yani kısacası yarınki Avrupa Merkez Bankası kararı öncesindeki bir hareket olarak gözlemleyebiliriz. Geri çekilmeler gram altın tarafında alışı işaret etse de en azından yarını bir geçirmek daha doğru bir strateji olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya da, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...

Ons olarak baktığımız zaman 1.855 seviyelerine kadar yaklaşmış durumda.