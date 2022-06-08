08 Haziran 2022, Çarşamba
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş: Gram altında geri çekilmeler...
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın haftaya yükselişle başladı. Altın 1.000 lira seviyesini gördü. Bu haftaki beklentiler neler? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürer mi? Altın almak için uygun zaman ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında altın yatırımcısına tavsiyelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 09:09
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