Altın fırtınası dinmiyor: 5 yılın en güçlü haftası

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4 bin 380 dolarla tarihi zirveyi gördü. Gram altın 5 bin 900 lirayı aşarken, yatırımcılar ABD'deki banka krizi ve Fed'in faiz indirimi sinyalleriyle altına yöneliyor. Peki altın daha ne kadar yükselecek? Altında 2026 öngörüsü ne? Altın ve gümüşte yıl sonu hedefi ne? Merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.

