Alışverişte bayram telaşı! Bayram alışverişinde kandırılmayın

Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kaldı, bayram hareketliliği de başladı. Uzmanlar, bayram alışverişine hazırlanan tüketiciler için uyarılarda bulundu. Peki, Ramazan alışverişi yaparken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Mücahit Saraçlı anlattı.

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