05 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Alışverişte bayram telaşı! Bayram alışverişinde kandırılmayın
Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kaldı, bayram hareketliliği de başladı. Uzmanlar, bayram alışverişine hazırlanan tüketiciler için uyarılarda bulundu. Peki, Ramazan alışverişi yaparken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Mücahit Saraçlı anlattı.