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Aldatıcı reklamlara ceza yağdı

Aldatıcı reklamlara ceza yağdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 09:04
Yılın ilk 7 ayında 149 milyona yakın idari para cezası kesildi.
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Aldatıcı reklamlara ceza yağdı
Aldatıcı reklamlara ceza yağdı
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