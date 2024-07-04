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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde son viraja girildi! 4 reaktörden ilki bitme aşamasında

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.07.2024 13:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet lideri Putin'le görüşmesinde "İlk hedefimiz Akkuyu'yu devreye almak" dedi. Akkuyu'da ilk reaktörün ne zaman işlemeye başlayacağına dair son bilgileri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Mersin'den aktardı.
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4 reaktörden ilki bitme aşamasında
4 reaktörden ilki bitme aşamasında
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