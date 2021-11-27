27 Kasım 2021, Cumartesi
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Afyonkarahisar Organize sanayi bölgesi 8 bin 300 kişiyi istihdam ediyor
Türk sanayisinin lokomotifi organize sanayi bölgeleri 350'yi geçti. Üretimin hat safhada olduğu yerlerden biri de Afyonkarahisar. 400'e yükselen işletme sayısıyla Afyonkarahisar Organize sanayi bölgesi 8 bin 300 kişiyi istihdam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.