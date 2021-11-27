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Afyonkarahisar Organize sanayi bölgesi 8 bin 300 kişiyi istihdam ediyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 27.11.2021 14:10
Türk sanayisinin lokomotifi organize sanayi bölgeleri 350'yi geçti. Üretimin hat safhada olduğu yerlerden biri de Afyonkarahisar. 400'e yükselen işletme sayısıyla Afyonkarahisar Organize sanayi bölgesi 8 bin 300 kişiyi istihdam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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