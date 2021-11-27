Türk sanayisinin lokomotifi organize sanayi bölgeleri 350'yi geçti. Üretimin hat safhada olduğu yerlerden biri de Afyonkarahisar. 400'e yükselen işletme sayısıyla Afyonkarahisar Organize sanayi bölgesi 8 bin 300 kişiyi istihdam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.