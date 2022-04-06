06 Nisan 2022, Çarşamba
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Afrika ülkelerine Savunma Sanayii ihracatında rekor
Türkiye Savunma Sanayi 25'ten fazla Afrika ülkesi ile imzalanmış savunma sanayii iş birliği anlaşmaları üzerinden ilişkilerini derinleştirmeye devam ederken ihracatta rekorların kapısını da aralıyor. 2022 yılının ilk aylarında Afrika ülkelerine ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre rekor kırdı. Önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.