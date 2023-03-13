ABD’de ikinci en büyük banka iflası! İsrail’de de panik başladı... Altını da etkileyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 16. bankası olan Silikon Vadisi bankası iflas etti. Bankanın iflasında FED'in sıkı para politikası etkili oldu. 2008 küresel finansal krizinden bu yana görülen en büyük banka iflası piyasaları da vurdu. Hisse senedi piyasası olumsuz etkilenirken altın fiyatları yükseldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "İsrailli teknoloji şirketlerinin de 10 milyar doları bulan yatırımları var. İsrail’de de bir panik başladı." ifadelerini kullandı.

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