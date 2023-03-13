13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları ABD’de ikinci en büyük banka iflası! İsrail’de de panik başladı... Altını da etkileyecek

ABD’de ikinci en büyük banka iflası! İsrail’de de panik başladı... Altını da etkileyecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2023 09:55
Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 16. bankası olan Silikon Vadisi bankası iflas etti. Bankanın iflasında FED'in sıkı para politikası etkili oldu. 2008 küresel finansal krizinden bu yana görülen en büyük banka iflası piyasaları da vurdu. Hisse senedi piyasası olumsuz etkilenirken altın fiyatları yükseldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "İsrailli teknoloji şirketlerinin de 10 milyar doları bulan yatırımları var. İsrail’de de bir panik başladı." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de ikinci en büyük banka iflası
ABD’de ikinci en büyük banka iflası
Hangi borçlar kaç taksitle ödenecek?
Hangi borçlar kaç taksitle ödenecek?
“İlk İş Yerim”de kura tarihi belli oldu!
“İlk İş Yerim”de kura tarihi belli oldu!
Resmi Gazete’de yayımlandı! Borçlar siliniyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Borçlar siliniyor!
2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
Ekonomide çarklar döndü!
Ekonomide çarklar döndü!
Koalisyon ekonomiye düşman!
Koalisyon ekonomiye düşman!
Hasar 100 milyar doları aşacak
"Hasar 100 milyar doları aşacak"
Depremzede esnaf kepenklerini açtı
Depremzede esnaf kepenklerini açtı
Depremzedeye verilecek desteğin detayları
Depremzedeye verilecek desteğin detayları
TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi
TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi
EYT’de promosyon ve kredi yarışı!
EYT'de promosyon ve kredi yarışı!
Daha Fazla Video Göster