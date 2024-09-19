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ABD faizi düşürdü, altın uçtu! Gram altın 3 bin TL’ye dayandı

ABD faizi düşürdü, altın uçtu! Gram altın 3 bin TL’ye dayandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 21:12
Bugünlerde altın yatırımcılarının yüzü gülüyor. Gram altın neredeyse 3 bin liraya dayandı. Amerika merkez bankasının faizleri düşürme kararının ardından hızlanan tırmanış, daha devam edecek gibi. Son gelişmeleri uzmanlara sorduk…
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ABD faizi düşürdü, altın uçtu! Gram 3 bin TL’ye dayandı
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