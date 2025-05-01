01 Mayıs 2025, Perşembe
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ABD Çin ek vergi gerilimi artıyor! Trump Çin vergiler yüzünden fabrika kapatıyor
ABD ve Çin arasında ek gümrük vergisi krizi büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin uyguladığı gümrük tarifelerinden dolayı Çin'de üretim kaybı yaşandığını iddia etti. Trump "Bunun Çin'in başına gelmesini istemem. Bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.