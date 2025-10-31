31 Ekim 2025, Cuma

A Haber’de elinde altını olana panik yapmayın çağrısı!

A Haber'de elinde altını olana "panik yapmayın" çağrısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 11:38
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcının kafasını karıştırdı. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasadaki son durumu değerlendirerek, “Balon patladı, köpük gitti” ifadelerini kullandı. Fed’in faiz indiriminin ardından yeni bir denge sürecine girildiğini belirten Memiş, Kasım ayında ikinci bir düşüş dalgası beklentisi içinde olduğunu söyledi. Bu dönemin yatırımcılar için “yeni bir alım fırsatı” olabileceğini vurguladı.
