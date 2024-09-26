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5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti! EYT ile emekli sayısında rekor artış

5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti! EYT ile emekli sayısında rekor artış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 19:46
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi geçtiğimiz yıl mart ayında yürürlüğe girdi. Yasadan yararlananlar nisan ayından itibaren emekli olmaya Başlarken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistiklerine göre, yaşlılık aylığı alanların sayısı önceki yıla göre 2 milyon kişi artarak 2023 yılında 11,5 milyon kişiye ulaştı. 5 ilde ise emekli sayısı çalışan sayısını geçti.
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