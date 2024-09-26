5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti! EYT ile emekli sayısında rekor artış

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi geçtiğimiz yıl mart ayında yürürlüğe girdi. Yasadan yararlananlar nisan ayından itibaren emekli olmaya Başlarken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistiklerine göre, yaşlılık aylığı alanların sayısı önceki yıla göre 2 milyon kişi artarak 2023 yılında 11,5 milyon kişiye ulaştı. 5 ilde ise emekli sayısı çalışan sayısını geçti.

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