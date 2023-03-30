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42 bin güvenlik korucusuna müjde! Emekli maaşları 7 bin 500 TL’ye çıkıyor

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 08:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde de güvenlik korucularına geldi. 42 bin korucuyu ilgilendiren haberin detaylarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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