Küresel Sumud Filosu zulmün ambargosunu delmek için yola çıkıyor

İsrail’in Gazze’de yıllardır sürdürdüğü insanlık dışı ambargoya ve soykırıma karşı dünyanın vicdanı bir kez daha harekete geçti. 2025 yılında sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin girişimiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Barselona Limanı’ndan Gazze’ye umut taşımak üzere demir aldı. Doktorlardan siyasetçilere, sanatçılardan aktivistlere kadar binlerce kişinin desteklediği bu dev organizasyon, sadece yardım götürmeyi değil, Gazze’nin sesini tüm dünyaya bir kez daha haykırmayı hedefliyor.