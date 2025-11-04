04 Kasım 2025, Salı

Haberler Ekonomi Videoları 4 aylık enflasyon belli oldu! Memur ve emeklisinin 4 aylık zammı yüzde 16,55
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 11:09
Gözler memur ve emekli maaşı zammında. Memur ve emeklilerinin 4 aylık zam farkı ekim enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. Ekim enflasyonu aylık yüzde 2, 55 olarak gerçekleşti. Peki memur ve emekliler ne kadar zam alacak, şu an netleşen oran ne? Merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.
