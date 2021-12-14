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4. Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta? 4. asgari ücret toplantısı başladı mı? 4. asgari ücret toplantısı ne oldu? Asgari ücret toplantısı Video İzle

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2021 12:09
4. Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta? 4. asgari ücret toplantısı başladı mı? 4. asgari ücret toplantısı ne oldu? Asgari ücret görüşmeleri son toplantısında rakam ne zaman açıklanacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
4. Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta?
4. Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta?
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