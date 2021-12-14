4. Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta? 4. asgari ücret toplantısı başladı mı? 4. asgari ücret toplantısı ne oldu? Asgari ücret toplantısı Video İzle

4. Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta? 4. asgari ücret toplantısı başladı mı? 4. asgari ücret toplantısı ne oldu? Asgari ücret görüşmeleri son toplantısında rakam ne zaman açıklanacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.