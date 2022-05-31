31 Mayıs 2022, Salı
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3600 ek gösterge tamam! Maaş, emekli aylığı, ikramiyeler artıyor! Kim ne kadar alacak?
Son dakika haberi... Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Yasayla hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin maaş, emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Başkan Erdoğan'ın önerileri de dikkate alınarak metne son şekli verilecek. 3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...