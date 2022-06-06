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3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Memur maaş ve emekli ikramiyeleri ne kadar artacak?

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 15:21
Kabine Toplantısı, 3600 ek gösterge gündemiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kritik toplantı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılıyor. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu ile 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin son detayları ele alacak ve son durumu kamuoyu ile paylaşacak. 3600 ek gösterge 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi kapsayacak. Peki 3600 ek göstergenin kapsamı ne olacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, neler getirecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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