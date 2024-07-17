3 milyon 700 bin emekli faydalanacak! Zamlı maaşlar ne zaman alınacak?

3 milyon 700 bin emekli 12 bin 500 TL'lik maaşı bu ay alacak mı? Düzenleme ne zaman TBMM'den geçecek? Zam temmuz ayına yetişir mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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