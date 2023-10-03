3 aylık enflasyon netleşti! Memur ve emeklinin maaş ve zam oranı

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emeklinin maaş zam oranları da güncellendi. Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, kira zammı yüzde kaç olacak? Memur ve emeklinin maaş zam oranları ne olacak? Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, A Haber'de anlattı.

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