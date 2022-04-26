26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2.1 milyon haneye elektrik yardımı

2.1 milyon haneye elektrik yardımı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2022 10:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıkları nedeniyle cihaza bağlı yaşayan vatandaşlara "elektrik desteği" için harekete geçti. Cihaza bağlı kronik hastalara elektrik desteği ödemesi bu ay yapılacak. Toplumdaki daha fazla kronik hastanın bu destekten yararlanması için kriterlerde de esnemeye gidilecek. Peki sistemde ne gibi değişiklikler olacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
2.1 milyon haneye elektrik yardımı
2.1 milyon haneye elektrik yardımı
Tek tuşla paranızı geri alın!
Tek tuşla paranızı geri alın!
Tarıma 1,1 milyar liralık hibe
Tarıma 1,1 milyar liralık hibe
Uzman isimden flaş tahmin
Uzman isimden flaş tahmin
Avrupa’nın gazı tükendi!
Avrupa'nın gazı tükendi!
İşte yüksek fiyatın tek çaresi!
İşte yüksek fiyatın tek çaresi!
Altında düşüş sürer mi?
Altında düşüş sürer mi?
Milyonları ilgilendiriyor! Ek zam geliyor
Milyonları ilgilendiriyor! Ek zam geliyor
Yıllık izinden düşer mi?
Yıllık izinden düşer mi?
Fiyat etiketlerinde zincir market etkisi
Fiyat etiketlerinde zincir market etkisi
İşte 2022 Nisan ikinci el otomobil piyasası
İşte 2022 Nisan ikinci el otomobil piyasası
Daha Fazla Video Göster