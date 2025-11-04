04 Kasım 2025, Salı

2026'da vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25.49
2026'da vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25.49

2026'da vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25.49

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 09:56
TÜİK'in ekim enflasyonunu açıklamasının ardından 2026'da pasaport, trafik cezaları, MTV ödemeleri gibi birçok kalemi kapsayan vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da netleşti. Oran yüzde 25.49 oldu ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güncelleme yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılacak" dedi.
2026’da vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25.49
2026’da vergi ve harçlar ne kadar artacak?
2026'da vergi ve harçlar ne kadar artacak?
