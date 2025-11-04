2026’da vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25.49

TÜİK'in ekim enflasyonunu açıklamasının ardından 2026'da pasaport, trafik cezaları, MTV ödemeleri gibi birçok kalemi kapsayan vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı da netleşti. Oran yüzde 25.49 oldu ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güncelleme yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılacak" dedi.

