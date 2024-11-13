2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücretinin artış süreci Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla resmen başlayacak. Enflasyon oranlarının etkisinin yanı sıra pazarlık süreciyle belirlenecek yeni rakam, yalnızca çalışan maaşlarını değil, işveren maliyetlerini ve sosyal yardımları da doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda yaklaşık %41,5 ila %46 aralığında bir artış bekleniyor.