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2025 Asgari Ücrete %46'lık zam formülü

2025 Asgari Ücrete %46'lık zam formülü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.11.2024 16:22
Güncelleme:13.11.2024 16:22
Türkiye'de milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücretinin artış süreci Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla resmen başlayacak. Enflasyon oranlarının etkisinin yanı sıra pazarlık süreciyle belirlenecek yeni rakam, yalnızca çalışan maaşlarını değil, işveren maliyetlerini ve sosyal yardımları da doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda yaklaşık %41,5 ila %46 aralığında bir artış bekleniyor.
2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü
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