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2024 yılı işsizlik maaşı zammı belli oldu! En yüksek işsizlik ödeneği 15 bin 880 lira oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 15:13
İşten ayrılan veya henüz iş bulamayanlara devlet desteği sürüyor. Asgari ücret zammı ile birlikte en yüksek işsizlik ödeneği 15 bin 880 lira oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a sordu.
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