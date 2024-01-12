2024 yılı işsizlik maaşı zammı belli oldu! En yüksek işsizlik ödeneği 15 bin 880 lira oldu

İşten ayrılan veya henüz iş bulamayanlara devlet desteği sürüyor. Asgari ücret zammı ile birlikte en yüksek işsizlik ödeneği 15 bin 880 lira oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a sordu.

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