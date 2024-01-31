2023 turizm gelirleri | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek turizm gelirleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek, “Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN