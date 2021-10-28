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2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri | Asgari ücret ne kadar olacak? 20 milyon memurun AGİ'si yükselecek

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Giriş: 28.10.2021 08:40
Son dakika asgari ücret zammı haberleri... 8 milyon vatandaşın beklediği asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlıyor. Bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenen asgari ücret zammı kimleri etkiliyor? Asgari ücret artınca neler değişecek? İşte asgari ücrette merak edilenler...
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2022 asgari ücret zammı...
2022 asgari ücret zammı...
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Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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