2 milyondan fazla dar gelirli ailenin elektrik faturasını devlet ödüyor! Elektrik para yardımı almak için gelir şartı nedir? |Video

Elektrik tüketim desteği 1 Mart 2019 tarihinde itibaren hizmete girdi. Bu kapsamda 2 milyondan fazla ailenin elektrik faturalarını devlet ödüyor. Peki elektrik parası desteği nasıl alınır? Kimler elektrik faturası desteğinden yaralanabilir? Devlet kimlerin elektrik faturasını ödüyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında detayları anlattı.

Elektrik tüketim desteği 1 Mart 2019 tarihinde itibaren hizmete girdi. Bu kapsamda 2 milyondan fazla ailenin elektrik faturalarını devlet ödüyor. Peki elektrik parası desteği nasıl alınır? Kimler elektrik faturası desteğinden yaralanabilir? Devlet kimlerin elektrik faturasını ödüyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında detayları anlattı.

Dar gelirli ailelere devletten elektrik desteği müjdesi geldi. Dar gelirli olduğu tespit edilen toplam 2,5 milyon aileye elektrik yardımı için para ödenecek. 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Peki, Dar gelirlilerin yararlanabileceği devlet elektrik desteği için nasıl başvuru yapılır? Elektrik para yardımı almak için gelir şartı nedir?

ELEKTRİK DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.Elektrik yardım başvuruları ise ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Sosyal yardım alan vatandaşlar bu yardımdan da faydalanabilmektedirler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Elektrik yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar için hanedeki kişi başına düşen gelirin aylık asgari ücretinin 3'te birinden az olması gerekmektedir. Yeni yılın gelmesi ile birlikte bu tutar 2020 yılı için 701 TL olmaktadır. Buna göre 4 kişilik bir ailenin aylık geliri 2.804TL tutarının altında ise bahsi geçen elektrik yardım ödemesinden faydalanabilirsiniz.

106 LİRAYA KADAR DESTEK

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişiyor. Buna göre;

- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL)

- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL)

- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL)

- 5 ve daha fazla kişilik hane

ÖDEMELER PTT'DEN ALINACAK

Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

ELEKTRİK DESTEĞİ İÇİN GELİR ŞARTI NE?

Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yap