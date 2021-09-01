2. çeyrekte rekor büyüme! Piyasalar nasıl karşıladı? Uzman isimler takamları A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme elde etti. Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyürken, yıl sonunda ise yüzde 8’in üzerinde bir büyüme rakamının yakalanacağı öngörülüyor. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Ekonomist Tonguç Erbaş, Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğaner, "Oldukça iyi bir rakam dünya ortalamalarında da yüksek bir rakam. Sanayici gerçekten bu çeyrekte her ne kadar kapanma yaşasa da çarklar hiç durmadı döndü. Çok ciddi bir büyüme gerçekleşti sanayide. Üretmeye devam ettik bu çok önemli. İhracatta rekorlar kırılmaya başlandı." dedi. Erbaşise "Sürpriz değil. Bütün anketlerde 20-25 arası konuşuluyordu. Detaylara baktığımda herhalde bunu 3. çeyrekte çok daha net görebileceğiz ama ihracat tarafımız hem hizmette hem ihracat tarafından çok güçlü seyretmiş 2. çeyrekte." ifadelerini kullandı.

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