1,5 ayda 251 bin araç geçti! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Yeni Zigana Tüneli açıklaması: Yıllık 190 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ni birbirine bağlayan Zigana Tüneli, 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir” dedi.