1000 TL nakdi yardıma nasıl başvurulur? e-Devlet üzerinden yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı |Video

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapılmaya başlandı. Şu ana kadar ilk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan sosyal yardımın ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular devam ediyor. Peki, e-Devlet 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 liralık sosyal yardım nasıl alınır? Kimler alabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapılmaya başlandı. Şu ana kadar ilk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan sosyal yardımın ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular devam ediyor.

Peki, e-Devlet 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 liralık sosyal yardım nasıl alınır? Kimler alabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılıyor?

Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Hükümetin Coronavirüs sürecinde hayata geçirdiği 1.000'er TL nakdi yardım içeren Sosyal Destek Programı, ihtiyaç sahiplerine nefes aldırdı. İlk 2 fazda sosyal yardım alan 4.4 milyon haneye 1.000'er lira verilirken; e-Devlet'ten başvuruların alındığı üçüncü fazda da ödemeler hızla devam ediyor.



Üçüncü fazda şu ana kadar 892 bin 13 haneye ödeme gerçekleştirilirken, toplam destek 5.3 milyar lirayı aştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında sağlanan yardımlarda son rakamları açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, birinci fazda 2.1 milyon haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, ikinci fazda 2.3 milyon haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira destek verildiğini kaydetti. Üçüncü fazda ise 892 bin 13 haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini vurgulayan Selçuk, "Böylece toplamda 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırdık" ifadesini kullandı.





NASIL ALINIYOR?

1.000 TL'lik desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuruyor. TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri e-Devlet'ten başvuru yapabiliyor. Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvurabiliyor.