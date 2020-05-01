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1 Mayıs dolar euro ve altın fiyatlarında son durum

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01.05.2020
Son dakika... Kritik seviyenin altında hareket eden dolar kuru 1 Mayıs'a 6,9848 liradan başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği piyasalarda yaşanan hareketlilik döviz kurlarını da etkiliyor. Öte yandan altın fiyatlarında da inişli-çıkışlı hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta 383,00 liradan işlem gören gram altın 1 Mayıs'a 376 liradan başladı. Peki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünde Dolar ve Euro ne kadar? Dolar kaç lira oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? | İşte 1 Mayıs güncel döviz kur fiyarları ve altın fiyatları

Son dakika... Kritik seviyenin altında hareket eden dolar kuru 1 Mayıs'a 6,9848 liradan başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği piyasalarda yaşanan hareketlilik döviz kurlarını da etkiliyor. Öte yandan altın fiyatlarında da inişli-çıkışlı hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta 383,00 liradan işlem gören gram altın 1 Mayıs'a 376 liradan başladı. Peki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünde Dolar ve Euro ne kadar? Dolar kaç lira oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? | İşte 1 Mayıs güncel döviz kur fiyarları ve altın fiyatları...

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