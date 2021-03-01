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Zincirleme kaza: 40 araç karıştı
ABD'de zorlu kış şartları ve buzlanmanın yol açtığı bir zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü. 40 aracın çarpışarak hurdaya döndüğü olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
ABD'de zorlu kış şartları ve buzlanmanın yol açtığı bir zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü. 40 aracın çarpışarak hurdaya döndüğü olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.