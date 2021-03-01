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Zincirleme kaza: 40 araç karıştı

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Giriş: 01.03.2021 09:07
Güncelleme:01.03.2021 12:50
ABD'de zorlu kış şartları ve buzlanmanın yol açtığı bir zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü. 40 aracın çarpışarak hurdaya döndüğü olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

ABD'de zorlu kış şartları ve buzlanmanın yol açtığı bir zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü. 40 aracın çarpışarak hurdaya döndüğü olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Zincirleme kaza: 40 araç karıştı ZİNCİRLEME KAZA: 40 ARAÇ KARIŞTI

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