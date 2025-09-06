Zelenskiy: Slovakya, Ukrayna’nın AB üyeliğini destekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Ujgorod’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Zelenskiy, Slovakya’nın Ukrayna’nın Avrupa Birliği yolundaki ilerleyişini desteklediğini açıkladı. İki lider, enerji güvenliği ve Ukrayna’daki savaş konularını ele aldı. Zelenskiy, Rus gazı ve petrolü olmadan Slovakya’ya enerji tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi. Rus saldırılarının enerji sistemine zarar verdiğini belirten Zelenskiy, alternatif enerji kaynakları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Fico ise farklı görüşlerinin işbirliğine engel olmadığını vurguladı. Slovak lider, ülkesinin küçük olduğunu ve güvenlik konularında belirleyici rol üstlenemeyeceğini söyledi. İki lider, Ukrayna ve Moldova’nın AB üyeliği yolunda birlikte ilerlemeye devam etme kararı aldı.

