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Yunanistan'dan skandal destek! Terörist elebaşına övgü

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Giriş: 12.03.2021 12:26
Son dakika haberi... Yunanistan medyası yine skandala bir adım attı. FETÖ ele başı Gülen'in terör mesajını yayınladı. Yunan MEGA televizyonunun röportaj yaptığı terörist, eli kanlı militanlarına "Yunanistan'a sığının" çağrısı yaptı. İşte Atina için "kardeş ülke" tanımlaması yapan Gülen'in o skandal açıklamaları.

FETÖ'cü teröristlere kapılarını açan her seferinde Türkiye karşıtı atılan adımlara destek veren Yunanistan yine bir skandala imza attı.

15 Temmuz hain darbe girişimde yüzlerce insanın ölümüne neden olan FETÖ ele başı Fetullah Gülen ile röportaj yapıldı.

O röportajda terörist Gülen, FETÖ'cülere Yunanistan'ın sığının mesajını verdi.

Röportajda terörist Gülen, Atina yönetinin FETÖ'cülere verdiği destek için teşekkür de etti. bir itirafta da bulundu.

Yunanistan, Suriye'deki zulmden kaçan göçmenleri Ege'de ölüme terk ederken söz konsusu FETÖ'cüler olduğunda onları koruyup kolluyor.

Üstelik Türkiye'nin iade çağrılarını görmezden gelip, teröristlere sığınma hakkı veriyor. Televizyon kanallarında ise FETÖ ELE BAŞININ RÖPOrtajı yayınlandıktan sonra konuklar ile Gülen'in konuşması yorumlanabiliyor.

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