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Yunanistan'dan 12 mil tahriki! Yunan medyasından savaş senaryosu

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 13:34
Yunan basınında, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin plan yer aldı. Haberde, planın 2020'den beri olduğu, harekete geçmek için mart ayının beklendiği öne sürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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