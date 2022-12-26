26 Aralık 2022, Pazartesi
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Yunanistan'dan 12 mil tahriki! Yunan medyasından savaş senaryosu
Yunan basınında, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin plan yer aldı. Haberde, planın 2020'den beri olduğu, harekete geçmek için mart ayının beklendiği öne sürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.