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Yunanistan silahlanma yarışını hızlandırdı! Fransız Rafale savaş uçakları hangarda yerlerini aldı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.06.2024 15:06
Orduda reform yapmak isteyen Yunanistan silahlanmaya hız verdi. Son olarak Fransa'dan alınan Rafale savaş uçakları hangarda yerini aldı. Peki Yunanistan kime karşı silahlanıyor? Bu silahlanma projesinin ardında ne var? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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