Yunanistan silahlanma yarışını hızlandırdı! Fransız Rafale savaş uçakları hangarda yerlerini aldı

Orduda reform yapmak isteyen Yunanistan silahlanmaya hız verdi. Son olarak Fransa'dan alınan Rafale savaş uçakları hangarda yerini aldı. Peki Yunanistan kime karşı silahlanıyor? Bu silahlanma projesinin ardında ne var? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.