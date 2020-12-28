28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunanistan Başbakanı Miçotakis canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2020 08:33
Güncelleme:28.12.2020 08:39
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı. Atina’daki Evangelismos Hastanesi’nde yapılan ilk aşılamaların ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da aşı yaptırdı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamalar bugün sabah saatlerinde başladı. Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Slovakya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ilk aşıların yapılmasının ardından Yunanistan da aşılama kampanyasına başladı.

Atina'daki Evangelismos Hastanesi'nde yapılan ilk aşılamaların ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da aşı yaptırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabovski ise Attikon Üniversite Hastanesi'nde canlı yayında korona virüs aşısı yaptırdı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Miçotakis canlı yayında aşı oldu
Miçotakis canlı yayında aşı oldu
Avrupa'nın Wuhan'ı Almanya!
Avrupa'nın Wuhan'ı Almanya!
COVID-19 için Avrupa'da tarihi gün...
COVID-19 için Avrupa'da tarihi gün...
Sıra dışı yöntem! Lav silahıyla...
Sıra dışı yöntem! Lav silahıyla...
Ölmek üzere olan 3 yunus kurtarıldı
Ölmek üzere olan 3 yunus kurtarıldı
ABD'deki patlamada yeni görüntü
ABD'deki patlamada yeni görüntü
Metro istasyonuna grafiti saldırısı
Metro istasyonuna grafiti saldırısı
İngiliz bilim insanlarından ilaç müjdesi!
İngiliz bilim insanlarından ilaç müjdesi!
Temizlemek için lav silahı kullandı
Temizlemek için lav silahı kullandı
İşte Nikol Paşinyan'ın Şuşa'da tamamlayamadığı sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu...
İşte Nikol Paşinyan'ın Şuşa'da tamamlayamadığı sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu...
Esad rejiminin saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
Esad rejiminin saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
Noel Baba ziyareti sonrası 18 kişi öldü
"Noel Baba" ziyareti sonrası 18 kişi öldü
Daha Fazla Video Göster