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Yolcu kayda aldı! Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı

İHA
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Giriş: 20.04.2023 23:28
Meksika’da havadayken motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı. Uçağın motorundan çıkan alevler ise bir yolcu tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan Puerta Vallarta şehrinden kalkış yapan Viva Aerobus Havayolu şirketine ait Airbus A 320 tipi yolcu uçağının havadayken motoru alev aldı. Guadalajara'ya giden uçak, Puerta Vallarta Uluslararası Havaalanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.

Viva Aerobus tarafından yapılan açıklamada, olayın nedenin uçağın motorlarından birinde meydana gelen arıza olduğu bildirilerek, yaşanan olaydan dolayı yolculardan özür dilendi.



Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından yolcular başka uçakla bir uçakla Guadalajara'ya yollandı. Uçağın motorundan çıkan alevler ise bir yolcu tarafından anbean kayıt altına alındı.

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