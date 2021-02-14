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Yokuşta kalan TIR'ı ittirmeye çalışan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

DHA
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Giriş: 14.02.2021 22:45
Güncelleme:14.02.2021 22:47
İngiltere'de yoğun kar yağışı ve eksi 20 derece ortalama sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve donma tehlikesine karşı uyarırken, Fife kentinde yokuşu çıkamayan bir TIR'ı ittirmeye çalışan kadın görüntülendi.

İngiltere bugün 11 yılın en soğuk günlerini yaşarken, ülkenin kuzeyi İskoçya bölgesinde donma ve yoğun kar trafiği olumsuz etkiledi.

İskoçya'nın Fife kentinde bir kadın, kar nedeniyle yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışırken görüntülendi.

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