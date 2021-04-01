Yine uçak yine Joe Biden! ABD Başkanı az daha düşüyordu

Geçtiğimiz günlerde uçağa binerken 3 kez peş peşe düşerek dünya gündemine oturan ABD Başkanı Joe Biden, yine uçağa binerken düşme tehlikesi yaşadı. Biden, aynı olayı yaşamaktan bu kez az farkla kurtuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Air Force One uçağına binerken 3 kez düşmüştü.

Pittsburgh'a yolculuğu için uçağın merdivenlerini çıkan Biden, her ne kadar temkinli olsa da düşme tehlikesi yaşadı.

Biden'ın, bir elinde çantası, diğer elinde şemsiyesiyle merdivenleri bu kez dikkatli çıkmaya çalıştığı görüldü.

BASAMAKLARI ÇIKARKEN SENDELEDİ

ABD Başkanı, yoğun yağış altında birkaç basamak çıktıktan sonra sendeledi. O anlarda kamera, Joe Biden'ı yakın plandan kaydediyordu.

Yaşananlar, Biden'ın ayağı üç kere takılarak yere kapaklandığı görüntüleri akıllara getirdi. Biden, daha sonra selamlama yaparak uçağa geçti.

BEYAZ SARAY'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI: SEBEBİ RÜZGAR

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Biden'ın Air Force One'a tırmanırken düşmesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle böyle bir kazanın meydana geldiği belirtilerek, ABD Başkanı için "Yüzde 100 iyi durumda." açıklaması yapılmıştı.

BEYAZ SARAY'DA GELENEK BOZULDU!

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesi WhiteHouse.gov'un 'yönetim' sayfasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

Obama ve Trump döneminden farklı olarak, sayfada 'Biden Yönetimi' ifadesi yerine 'Biden-Harris Yönetimi' ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'ın ana Twitter sayfasında da aynı durum göze çarpıyor. Sayfanın bilgi kısmında "Welcome Biden-Harris White House" ifadesi yer alıyor.

Daha önce ABD medyasında hükümet çalışanlarına tüm kamusal iletişimlerde "Biden-Harris yönetimine" atıfta bulunmaları talimatını veren bir rapor olduğu iddiaları yer almıştı.

BİDEN HARRİS'E "BAŞKAN" DEMİŞTİ

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in gelecekte ABD Başkanlık koltuğunun en önemli varisi olduğu tartışılırken, ABD'nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapmış, Harris için "Başkan" ifadesini kullanmıştı.

ABD eski Başkanı Trump Biden'ı sık sık zihinsel yetersizlikle suçlamış, Biden'ın Harris ile ilgili "Seçilmiş Başkan" sözlerinin ardından Demokratların Biden'ı Harris ile değiştirmek için yasal değişikliğe başvuracağını öne sürmüştü.

SAĞLIK DURUMU TARTIŞILIYOR

Harris'in ardından kendi atadığı savunma bakanının adını unutması ve uçak mervidenlerden düşmesi, Biden'ın sağlık durumu hakkında çeşitli iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Uzmanlara göre istihbarat örgütleri süreci yakından takip etmeye başladı.

ABD yasalarına göre Başkan'ın başına bir şey gelmesi ya da sağlığının işlerini yürütememesi gibi bir durumda görevi Başkan Yardımcısı devralıyor.