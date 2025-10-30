Yerli eğitim uçağı "HÜRJET" İspanya yolcusu! İlk teslimat 2028'de, görev süresi en az 30 yıl

İspanya hükümeti, Türkiye’nin ilk yerli ve millî eğitim uçağı HÜRJET’in satın alımına onay verdi. 3 milyar 120 milyon dolarlık proje kapsamında 45 HÜRJET Avrupa yolcusu olacak. İlk teslimatın 2028 yılında yapılması planlanıyor. HÜRJET’ler, İspanyol savaş pilotlarının ileri düzey eğitimlerinde kullanılacak.

