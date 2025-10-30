30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Yerli eğitim uçağı "HÜRJET" İspanya yolcusu! İlk teslimat 2028'de, görev süresi en az 30 yıl
Yerli eğitim uçağı HÜRJET İspanya yolcusu! İlk teslimat 2028’de, görev süresi en az 30 yıl

Yerli eğitim uçağı "HÜRJET" İspanya yolcusu! İlk teslimat 2028'de, görev süresi en az 30 yıl

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 14:37
İspanya hükümeti, Türkiye’nin ilk yerli ve millî eğitim uçağı HÜRJET’in satın alımına onay verdi. 3 milyar 120 milyon dolarlık proje kapsamında 45 HÜRJET Avrupa yolcusu olacak. İlk teslimatın 2028 yılında yapılması planlanıyor. HÜRJET’ler, İspanyol savaş pilotlarının ileri düzey eğitimlerinde kullanılacak.
